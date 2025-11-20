ブルー・サファイアのネックレスが話題

ワールドシリーズMVPに輝いた米大リーグ（MLB）・ドジャースの山本由伸投手の首元で輝くネックレスが話題を集めている。90万円超のネックレスがファッション界からも注目を浴びる中、制作した米ジュエリーメーカーは取材に対し、問い合わせが増えていると明かした。

試合で身に着けたアイテムの1つがブルー・サファイアがつながれたネックレスだ。米ジュエリーメーカー「ハッピー・ジュエラーズ」が制作し、同社の公式サイトで「ブルー・サファイア・テニスネックレス」として6000ドル（約93万円）で販売されている。

世界的ファッション誌「ヴォーグ」イタリア版でも特集されたファッション・インフルエンサーのジャック・サヴォワ氏が、自身のインスタグラムで山本のネックレスを特集。動画は50万回再生を超えるなどネット上でも注目を集めていた。

「ハッピー・ジュエラーズ」はTHE ANSWERの取材に対し「ブルーサファイアのネックレスがオンラインで人気を博して以来、多くの新規お問い合わせをいただいています」と回答。“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手が着用して話題となったルビーのネックレスも同様に人気のようで、「ネックレスへの関心が著しく高まっています」と“山本効果”を実感していた。

「テニ スネックレス」自体も人気上昇中のスタイルだそうで、「カジュアルにもフォーマルにも合わせられ、時代を超越したデザインが好評」だという。現在、日本から同社公式サイトを通じて直接購入することはできないが、メールで問い合わせれば「当社のチームがすべての手続きをコーディネートいたします」とした。



（THE ANSWER編集部）