高市早苗首相の台湾有事に関する国会発言、中国の薛剣在大阪総領事による「汚い首は斬ってやるしかない」というSNS投稿、これをめぐり日中双方の非難の応酬が止まらない。2025年11月16日の情報番組「日曜報道 THE PRIME」（フジテレビ系）は総領事に対して、与党内から「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人物）」として国外退去を求める声が強まっていることを紹介した。

高市発言は「一部の強硬な支持者向けにちょっと前のめり」

レギュラーコメンテーター元大阪市長の橋下徹さんは高市首相の「存立危機事態」発言について、「あれだけむちゃくちゃなこと（総領事のSNS）を言われて日本が何も言い返せないのなら、こんなかっこ悪いことない。言い返せないならはじめから言わずに政府見解答弁でずっとおさえておけばよかった。僕が高市さんに対して一番懸念していることが出た」と批判した。

そして、高市発言の背景について、「一部の強硬な支持者向けにちょっと前のめりの発言をしてしまった。僕はそれが武力行使につながるということを一番恐れていた」と付け加えた。

「首を斬ってやる」発言に「この言葉はダメだと」

ペルソナ・ノン・グラータの扱いについて立憲民主党政調会長の本庄知史さんは、「中国にいる日本の大使も同じ扱いを受けることも考えられ、ますますエスカレートする可能性もある。それが日本の国益にプラスなのかどうかということも考えながら外交ルートで対応していくべきだ」と話した。

この発言に橋下さんがかみついた。

「『首を斬ってやる』発言でペルソナ・ノン・グラータやったとしても国際社会は『そりゃそうだよね』と言ってくれますよ。国際社会を味方につけてこの言葉はダメだとやったらいいじゃないですか」ともう一人のゲストである自民党政調会長代行の田村憲久さんに迫った。

田村さんは「中国政府自体も『これは問題だ』とわかっていると思うので適切な対応をされるんじゃないか」と同意する。

「高市応援団の人たちには、国際社会のことをあまり考えずに国内で威勢のいいことを言う人たちがすごくいる。靖国参拝も含めて国際社会でどうなのかという視点がない」と橋下さんの怒りは収まらない。

日中間で「言葉の爆弾」が飛び交っているが、本物の爆弾になってほしくない。

（ジャーナリスト 佐藤太郎）