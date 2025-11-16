吉原遊郭などを舞台にしたNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』が大詰めを迎えるなか、11月上旬、一足先に都内のホテルで打ち上げが行われた。64作目となる同作は「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を描き、NHKドラマ初主演の横浜流星（29）が演じた。

【写真】ザックリ背面ジッパーつきドレスを着用したベッキー（全身）。会場で存在感を出していたお笑い芸人の“ひょうろく”も

ドラマを彩ったキャストやスタッフら約300人が詰めかけた会場には、横浜や高橋克実（64）、安田顕（51）、宮沢氷魚（31）らが参加していたが、当日、欠席するキャストもいた。打ち上げの参加者が語る。

「渡辺謙さん（66）や小芝風花さん（28）らは別の仕事の都合で、打ち上げには参加されなかったようです。さらに主演の横浜さんは挨拶だけして、約1時間経った19時頃に途中退席していました。

大河などの大きなドラマの打ち上げは、多くの場合、主演のスケジュールを優先して日程を決めるので、横浜さんの早退は異例の出来事でした」

早々に主役不在となったなか、会場で存在感を出していたキャストが今年の『新語・流行語大賞』のノミネート30語に選ばれたお笑い芸人の"ひょうろく"（38）だった。そんな彼より目を引いていたのが、ベッキー（41）だったと前出の参加者は打ち明ける。

「ベッキーさんは大胆にも、背面に首元から足元までザックリとジッパーがついた、オレンジ色の長袖のドレスを着ていました。また、独特なシルエットの厚底ヒールも印象的でしたね。会場内のテーブル席で制作スタッフの方たちと挨拶を交わして、真剣な表情で話し込んでいましたよ。

今作では『蔦重推しの女将三人組』の "タケ"役を福田麻貴さん（3時のヒロイン）や伊藤かずえさんらと演じ、人生初のグレー色のカラコンを着けて本番に臨んでいたことをSNSで明かしていました。出産しても美しいスタイルは変わらなかったですね」

そんな彼女は二次会にも参加したという。

「仕事熱心な方だなと思いました。移動中には打ち上げで記念に贈られた、ノートやシールなどの『べらぼう』オリジナルグッズを大事に抱えていたのが印象的でした」

2018年に元プロ野球選手の片岡保幸氏（42）と結婚した彼女は、2児の子宝に恵まれた。『世界の果てまでイッテQ！』や『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』などバラエティー番組で活躍した彼女は近年、活動の場を広げていた。スポーツ紙記者が語る。

「2023年には櫻井翔さん主演のドラマ『大病院占拠』（日本テレビ系）に犯人の黒鬼役を熱演し、別作品では役作りで金髪にすることもありました。昨年には6年ぶりのアコースティックライブを行うなど、精力的に動いています。

2021年から長年所属していたサンミュージックを独立して、充実した日々を送っているようです」（同前）

『べらぼう』で"人生初"を経験し、ますます美しさに磨きをかけるベッキーだった。