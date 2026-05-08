タレントの福留光帆（22）が7日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」（木曜深夜0・21）に出演。ガチで気になる芸能人を実名告白した。番組の人気企画「秘密の小声女子会」を実施。大きい声では言えないけど小声でなら言える世間への“不満”をトークした。「マジで芸能界って出会いなくないですか？ほんまにないんですけど」と本音をこぼした福留。お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎に「どのジャンルの人がいいの？