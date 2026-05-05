4月12日放送のバラエティ番組『世界の果てまでイッテQ！』（日本テレビ系、以下『イッテQ！』）に、元NEWS・手越祐也（38）がスタジオ出演。2020年から降板状態となっていたが、約6年ぶりにスタジオへ登場したことで、同番組の元レギュラー、ベッキー（42）の復帰を願う声もSNS上に巻き起こった。【画像を見る】愛犬を散歩する夫の姿、第二子妊娠中のロングスカート姿のベッキーなどベッキーは、2016年1月30日をもって芸能活動