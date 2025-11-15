”心臓病”の女性囚人に暴行を加えてベッドで放置し「不安障害」に追い込む…イランの刑務所で秘密裏に行われている残虐な「自白強要」

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ヘンガメ・シャヒディ

ヘンガメ・シャヒディ（1975年生まれ）はジャーナリスト、記者であり、女性の権利活動家である。

何度かの逮捕歴があり、最初の逮捕は大統領選挙にまつわる一連の出来事のあとで、拘禁は2009年の7月から11月まで続いた。2010年3月、「国を脅かす意図を持って集会、共謀した」「国の代表を侮辱した」という罪で6年の禁固刑を科された。そして再び2016年の7月と2017年3月に逮捕され、同年9月に釈放された。2018年6月、再び逮捕され、同年12月、革命裁判所第15支部のサラバティ裁判官により、12年の禁固刑を言い渡された。また、2年間はいかなる政治組織にも参加できず、オンラインメディアでの活動も許されていない。

ヘンガメの娘、パルミスは母親との面会のため、エヴィーン刑務所の241棟に何度も足を運び、つらい思いをしている。ヘンガメは独房拘禁を4回経験している。

殴られて不安障害に

--独房での体験について教えてください。

初めて逮捕されたのは、2009年7月30日だった。逮捕後、事務手続き、法的手続きを全部済ませ、夜の10時に209棟に入れられた。そこで殴られ、痛めつけられ、棟内の医務室に運ばれる羽目になった。女性の看守たちが苦労して、やっとのことで私を地下の独房から引きずり出したが、彼女らは私の体がどういう状態か、まるで注意を払わなかった。

逮捕前、私は心臓の病気を抱えており、殴られたせいで不安障害に苦しむようになった。医務室に連れて行かれたあと、私はそこのベッドで4時間から5時間ほど放置された。

体は悲惨な状態だった。

--諜報治安省の役人にそんな扱いを受けると思っていましたか？

役人は、私がMI6（イギリスの諜報機関）に協力したと自白させようとした。私にイギリス留学経験があったからだ。そのときにMI6と接触して手先になったに違いないと言う。

また、ハタミ師（イラン・イスラム共和国第5代大統領サイード・モハマド・ハタミ）とカルービ師（シーア派聖職者、国民信頼党の党首、メフディ・カルービ。2011年より自宅軟禁）と不適切な関係を持ったと告白するよう迫られた。信じがたいことだ。

嘘の自白はしないと決心

私は医務室から独房に移された。209棟の責任者が会いに来たので、私は彼に、それまで起きたことを伝えた。すると彼は、尋問官の要求に肯定的な反応をするな、と言う。ひょっとするとこの人物は、他の人と違い、改革派に近い立場なのかと思った。

彼の一言のおかげで、私はその後の尋問と殴打に立ち向かう勇気が持てたのかもしれない。嘘の自白はしないと決めた。カルービ師の選挙アドバイザーとして集会に参加したり、ニュースのウェブサイトでインタビューをしたりしたことは、もちろん犯罪ではないのだから。

--独房の状態はどうでしたか？

独房は1.2メートル×2メートルほどで、金属製の洗面台とトイレがあった。そこに75日間拘禁された。その後、もっと大きい独房に移された。そこには洗面台しかなかったので、トイレやシャワーは毎回独房を出ないといけなかった。

--大きめの独房に移ってどんな感じでしたか？ シャワーはどれくらいの頻度で許可されましたか？

トイレに行きたいときは、独房内にあるボタンを押す。シャワーと外気に当たるのは2日に1回、外で15分だけ新鮮な空気を吸うことができた。

翻訳：星 薫子

