ILLIT、『第76回NHK紅白歌合戦』に2年連続出場決定！ K-POP第5世代グループで唯一の快挙

ILLITが『第76回NHK紅白歌合戦』（以下、『紅白歌合戦』）に出場することが決定した。

【写真】ウォンヒ、海辺で見せた"清純ビジュ"

本日（11月14日）、12月31日に開催される『紅白歌合戦』の出演者が発表された。ILLITは昨年に続き2年連続の出場となり、これはK-POP第5世代のグループで初めて、かつ唯一の快挙となる。

さらに、2年以上連続で出場を果たしたK-POPグループは、東方神起、TWICE、LE SSERAFIMに次ぐ史上4組目（ユニバーサルミュージック調べ）という偉業を成し遂げた。

ILLITはグループ公式SNSを通して「2年連続でこのような機会をいただくことができて、本当に嬉しくて光栄です。皆さんの心にいつまでも残るようなステージをお見せします！」と意気込んだ。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc.

飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍するILLITは、自由ではつらつとした魅力とありのままを表現する姿が共感を呼び、2024年3月のデビュー直後から人気旋風を巻き起こした。昨年の『紅白歌合戦』で披露したデビュー曲『Magnetic』は世界的大ヒットを記録し、主要チャートでK-POPデビュー曲初・最高記録を更新した。さらに「第66回日本レコード大賞」をはじめとする授賞式では新人賞7冠を達成し、”トレンドアイコン”として10代20代を中心に存在感を輝かせている。

今年はより一層日本での人気上昇が光った。2月14日にリリースされた初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』がヒットを遂げ、映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌にも抜擢された。同楽曲は、7月基準で累計再生数5000万回を越え、日本レコード協会のストリーミング部門で「ゴールド」認定を獲得。音源が公開されてから約5か月での達成となり、今年リリースされた海外アーティスト楽曲の中で最速での「ゴールド」認定獲得の快挙となった （ユニバーサルミュージック調べ）。

8月・9月には初のファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』で日本2都市・4公演のアリーナツアーとして開催し全席売り切れとなる大盛況を記録。9月1日には日本1stシングル『時よ止まれ』で待望の日本デビューを果たし、初動販売量をの自身最高記録を塗り替えた。同シングルを引っ提げ、主要音楽番組やバラエティ番組、「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER（TGC）」や「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」などの大型イベントに出演し、精力的な日本活動を展開。多彩な魅力を発揮し反響を呼んだ。

10月24日には、1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』でのカムバックも控えている。”ただかわいいだけ”には見られたくないという感情を直観的に表現した楽曲が既に話題を集めており、アメリカの有名プロデューサーJasper Harris（ジャスパー・ハリス）がプロデュースを担当することでも注目を集めている。

今年の年末も、ILLITの華やかなパフォーマンスに注目したい。

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。