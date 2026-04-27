やわらかさから理想の髪を目指すセルフケアブランド「Sorule（ソルレ）」に、話題の韓国8人組ガールズグループHearts2Heartsがブランドミューズとして就任しました。5月1日（金）からは就任を記念したノベルティキャンペーンもスタート。美しい髪と心に寄り添うブランドの新たな魅力に注目です♡ Hearts2Heartsが体現する理想のやわらか髪 SM ENTERTAINMENTがaespa以来、約5年ぶりに送