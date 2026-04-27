4人組K-POPアイドルグループのaespa（エスパ）が、4月25日と26日に日本・東京ドームで「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN 」を開催。東京ドーム公演では9万4千人を動員し、熱気に包まれた日本ドームツアーの有終の美を飾った。しかしそんな中、メンバーのあるショットが物議を醸している――。問題の投稿は、24日、人気メンバーWINTER（ウィンター）が来日中、自身のインスタグラムにアップしたもの。全17枚の