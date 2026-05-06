伝説的ガールズグループI.O.Iのティーザー映像に登場した同性キスシーンが話題を集める中、キム・ドヨンがそのビハインドを明かし、注目を集めている。5月6日、キム・ドヨンはファンコミュニケーションプラットフォームを通じて、チョン・ソミとのキスシーンに言及した。同日0時に公開されたタイトル曲『突然』のミュージックビデオティーザー映像で、チョン・ソミがキム・ドヨンに突然キスをする姿が話題となったためだ。【注目】