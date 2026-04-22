『2026 K-POP COVER DANCE FESTIVAL in Japan』オリコンニュース

K-POPカバーダンス全国大会 7月4日に大阪で開催、振付師が特別審査員

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 駐大阪韓国文化院は、K-POPカバーダンス全国大会を7月4日に開催する
  • 大会には、数多くのK-POPアーティストの振付に携わってきたダンサーが参加
  • 優勝チームには韓国で開催予定の大会への出場権が与えられる
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