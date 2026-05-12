10日午後7時、千葉の幕張メッセ国際展示場は、日本各地から集まった人々で埋め尽くされていた。この日、3日目を迎えた「KCON JAPAN 2026」（5月8〜10日）の最後のステージを見るためだ。会場で会ったイノウエさんは「K-POPを直接見るのは今回が初めてなので、とてもワクワクしている」と期待を語った。ZEROBASEONE（ゼロベースワン）、キム・ジェファン、izna（イズナ）など韓国の有名歌手らが出演する中、この日、日本の観客から