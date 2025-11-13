女子高校生を児童買春した疑いで62歳教諭を逮捕「事前にお金をあげる約束はしていない」一部否認【新潟】
新潟市中央区に住む62歳の教諭が、当時16歳の女子高校生を児童買春した疑いで逮捕されました。
児童買春の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区に住む教諭・大野肇容疑者(62)です。警察によりますと、大野容疑者(62)は7月下旬～8月上旬にかけて、未成年であることを知りながら当時16歳だった女子高校生に現金を渡すことを約束し、新潟市内のホテルで児童買春した疑いが持たれています。
警察の調べに対し、大野容疑者は「事前にお金をあげる約束はしていない」と容疑を一部否認しています。警察は、2人の関係性や大野容疑者の余罪を調べています。
