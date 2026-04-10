2度にわたりラオスで逮捕された男「愛子さまがラオスを訪れた翌月、日本人が児童買春をした疑いで拘束されたのです。本当に驚きました」ラオス北部の古都ルアンプラバン。熱帯の生暖かい空気に包まれながら、川沿いのカフェで取材に応じた地元のラオス人男性は、そう証言した。自然豊かなルアンプラバンには歴史ある寺院が多く残り、景観の美しい街全体が世界遺産として登録されている。2025年11月に愛子さまが初の外国公式訪問先