「口の中に指を突っ込まれたから、指を噛んだら逆上して。そのあとスプレーをかけられました。『あー、これ死ぬな』と思ってたいら、バチッと電気が走りました。首にスタンガンを当てられていたんです」──路上で売春をしているという20代のA子さんが記者に打ち明けたのは、ホテルでの"恐怖の一夜"だった。【写真】「12〜13歳の女の子も...」立ちんぼする女性たちを”品定め”する男性、スーツケースを持ってたむろする”トー横キ