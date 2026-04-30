4月21日、東京・池袋にあるガールズバーで元店長の鈴木麻央耶被告（逮捕時・39）と共謀して、20代の従業員に管理売春を行った罪に問われている田野和彩被告（21）の論告求刑公判が行われた。かつて「茶髪ロングの"美人容疑者"」と世間を賑わせた被告の髪は黒く染められ、短く切りそろえられていた。【写真】「茶色のファーコートにおかっぱ姿」3月5日、東京地裁をあとにする田野和彩被告、初公判のあとに涙を流す様子なども裁