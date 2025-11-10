山田雄士が半月板損傷の大怪我

柏レイソルは11月9日、MF山田雄士（やまだ・ゆうと）の負傷状況について公式発表。

「左膝外側半月板損傷」と診断され長期離脱となったなか、「」「」など多くのエールが寄せられている。

現在25歳の山田は2019年に柏U-18からトップチームに昇格。今季はリーグ戦25試合に出場し、2ゴール2アシストを記録。シーズン序盤戦ではベンチ外が続いていたが、第7節にベンチ入りするとそこから出場時間を伸ばしていた。

山田は10月25日、リーグ第35節の横浜FC戦で負傷。後半27分にミドルシュートで先制ゴールを決めていたが、同34分に自ら座り込んで交代を要請。担架に運ばれて途中交代となっていた。

SNSでは「彼のためにも、J1のタイトルを獲らなければなりません」「治して最高のプレーを見せてくれ」「今この位置にいるのはユウトがボランチでチームを支えたから」「今の順位にいられるのは山田君のおかげでもある」「想いを繋ごう」「ユウトの怪我辛いな」などコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）