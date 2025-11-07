¥·¥å¡¼¥È35ËÜ¤â¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÌµÆÀÅÀ¡Ö¤³¤ì¤¬WÇÕ¡×¡¡»Ø´ø´±¤¬µá¤á¤ë»×¹Í¡Ö¤ª¤â¤·¤ì¤¨¤È¡×
U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Î×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¡Ö¥Ó¥Ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤ª¤â¤·¤ì¤¨¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê½¸ÃÄ¤Ë¡×
¡¡U-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11·î6Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFIFA U-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î2ÀïÌÜ¤Ç¡¢U-17¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢ÂåÉ½¤È0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¥·¥å¡¼¥È35ËÜ¤È°µÅÝ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÌµÆÀÅÀ¡£×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í´Þ¤á¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÉÝ¤µ¤È¤«¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¤¤ç¤¦¤Ï³ú¤ßÄù¤á¤Æ¡×¤È¤³¤Î°ìÀï¤òÁí³ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï½éÀï¤«¤éDFÆ£°ææÆÂç¡Ê²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¥æ¡¼¥¹¡Ë¡¢MFÀîËÜÂçÁ±¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ëU-18¡Ë¡¢FWµÈÅÄÌ«³¤¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¡Ë¤ò½ü¤¤¤¿8Áª¼ê¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¡£Á°È¾¤«¤éÆüËÜ¤¬²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼éÈ÷¤òÁ°¤ËÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£¸åÈ¾¤Ï¤µ¤é¤ËÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¤Ï±ó¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡×¢»³´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éåºÎï¤ËÊø¤½¤¦¤È¤·¤¹¤®¤¿¤³¤È¤¬¡¢¡Ö°ìÈÖ¤³¤Î¥²¡¼¥à¤òÆñ¤·¤¯¤·¤¿¤«¤Ê¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÁê¼ê¤Ë¸Ç¤á¤é¤ì¤ÆÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ê¤¤·Ê¿§¤Î¤Ê¤«¤Ç¥×¥ì¡¼ÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤¸³«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÃÀ¤µ¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤Î´èÄ¥¤ê¤¬ºÇ¸å¤Ï¾å²ó¤Ã¤¿¡×¤È»î¹ç¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤ËÁ°È¾¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¹½¤¨¤µ¤»¤ëÁ°¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤È¤«¡¢¹½¤¨¤µ¤»¤ëÁ°¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤ÆÂÇ¤Ä¤È¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦1ËÜÌÜ¤ÎÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ë»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¡£Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤¬¥»¥Ã¥È¤¹¤ëÁ°¤ËÊø¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¤¬¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÌµ¤¤¤Ê¤«¤Ç¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤Ë¤ÏÁê¼ê¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤¬º¸¥Ý¥¹¥È¤ËÄ¾·â¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö´í¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡×¤È¶¯Ä´¡£ÇÔÀï¤òÈò¤±¤¿¤³¤È¤Ç¼¡Àï¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤â·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¡¢¡Ö²ù¤·¤¤ÉôÊ¬¤È¾¡¤ÁÅÀ4¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ·ú±Ñ¤òÍÊ¤·¤¿2017Ç¯¤ÎU-17ÆüËÜÂåÉ½¤â¡¢Æ±¤¸¥Ë¥å¡¼¥«¥ì¥É¥Ë¥¢¤òÁê¼ê¤Ë1-1¤Î¥É¥í¡¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£×¢»³´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í´Þ¤á¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÉÝ¤µ¤È¤«¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¤¤ç¤¦¤Ï³ú¤ßÄù¤á¤Æ¡¢ÌÀÆü°Ê¹ß¤Ë¥Ó¥Ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤ª¤â¤·¤ì¤¨¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê½¸ÃÄ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡9Æü¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÀï¤Ï¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£¡Ö¤â¤¦¤³¤³¤«¤éÀè¤Ï¤³¤Î2»î¹ç¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ø¤³¤ì¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÎÏ¤ò»î¤»¤ëÁê¼ê¤¬Â³¤¯¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Á¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÁê¼ê¤ËÉÔÂ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶¯¤¤·è°Õ¤òÞú¤Þ¤»¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¹©Æ£·ÄÂç / Keita Kudo¡Ë