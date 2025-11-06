東映が6日、公式サイトを更新。スーツアクターの負傷を発表した。

公式サイトでは「2025年11月6日午前8時頃、当社が製作しております特撮番組『仮面ライダーゼッツ』のアクションシーンの撮影において、出演するスーツアクター鍜治洸太朗さんが、吊られた状態から壁を蹴る等の演技リハーサルを行う中、高さ2メートルから落下し、負傷いたしました。医療機関にて検査の結果、頭蓋骨骨折等と診断され、現在入院加療を行っております。（2週間程度の入院見込み）」と発表した。

この事故を受け「当該撮影は直ちに中断し、当社は担当スタッフおよび関係会社とともに、事故発生時の状況把握とさらなる原因究明を進めております。また併せて、安全管理体制および撮影手順全般の再点検を実施し、再発防止に向けた対策を講じてまいります」とした。

鍜治はジャパンアクションエンタープライズ所属。2013年から現在まで仮面ライダーや戦隊シリーズのアクションクルーを務めている。

▽仮面ライダーゼッツ 現実では普通の青年である主人公が、夢の中では無敵のライダーとなって、人々の夢に現れる悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を守る。常に夢を自覚し、思い通りに操ることができる「明晰（めいせき）夢」の力を持つ。主演は今井竜太郎（20）。令和7作目。シリーズ史上初めて、変身ベルトを腰ではなく胸に巻く。キャッチフレーズは「さぁ、ミッションスタートだ！」