【アークル超古代石化バージョン】 9月 発売予定 5月7日16時 予約受付開始予定 価格：19,800円 バンダイはプレミアムバンダイにて、「アークル超古代石化バージョン」を9月に発売する。価格は19,800円。5月7日16時から予約受付を開始する。 本製品は「CSM変身ベルト アークルver.25th」の金型を用いて一部パーツを新規