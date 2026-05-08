歌手の串田アキラ（79）が8日までにXを更新。俳優大葉健二さんの訃報を受け、追悼した。串田は、大葉さんが主役を務めた特撮テレビドラマ「宇宙刑事ギャバン」のオープニングおよびエンディング曲の歌唱を担当した。大葉さんとフランス・ニースで同ドラマの変身シーン“蒸着”を再現した思い出の動画を再掲し、「何がなんだかどうしていいのかわからん嘘だろうしか思えない涙しかない」と率直な思いを吐露した。続けて「前