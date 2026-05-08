スーツアクター蔦宗（つたむね）正人（39）と女優、スタントウーマンの坂梨由芽（31）が8日、それぞれXを更新。結婚を発表した。同一の声明を通じ、結婚を発表。「私事で大変恐縮ではございますが蔦宗正人と坂梨由芽は入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と報告し「2人で人生のハンドルを握りどんなカオスな道も2人で乗り越えバクアゲで走っていきます」とつづった。合わせて結婚指輪の写真も公開した。蔦宗と坂梨はと