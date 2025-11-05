50代からの「熟年離婚」、失敗しない5つのポイント……人生の折り返し地点で決断した人の本音
「残りの人生を自分らしく生きたい」という前向きな動機で熟年離婚を選ぶ人が増加している時代。ひと昔前のように、配偶者の不貞や暴力、借金などの“明確な理由”だけが離婚のきっかけとは限らなくなっています。
約4人に1人が熟年層で離婚しているという数字も、その変化を物語っています。人生100年時代、50代は人生の折り返し地点とも言えます。「これまでの50年をもう一度生きられるかもしれない」と考えた時、「私はこれからどう生きていきたいのか？」という問いを避けることはできません。
結婚も離婚も、目指すゴールが「その人が幸せになること」だとしたら、熟年離婚は“終わり”ではなく“はじまり”にもなるもの。今回は、実際に決断して幸せをつかんだ人々の背景にある5つの理由をひもときます。
【動画】動画】熟年離婚したら……人生後半どう生きるべき？
離婚にネガティブなイメージが根強く残る一方で、「私らしさ」を取り戻すことへの肯定感は強まっています。大切なのは、「離婚＝破壊」と考えるのではなく、「今の関係を続けるか、離れるか」という選択肢を、自分の価値観や健康、生活の質に照らして丁寧に比較することです。
結果として「離れる」が最適解になる人もいれば、「再構築」に向けて舵を切る人もいます。いずれにしても、熟年離婚は、逃避ではなく、人生の主導権を取り戻すための現実的で前向きな選択肢の1つなのです。
実際に離婚を決断した人の多くは、「残りの人生を自分らしく生きたい」「もっと充実した毎日を送りたい」といった強い思いが、熟年離婚への一歩を踏み出す原動力になっているようです。
その直感は身勝手な思いつきとは限りません。長年の我慢の積み重ねが生んだ心の危険サインであり、同時に人生のリセットボタンでもあるのです。
役割に一生懸命だった日々を卒業してみると、かつて好きだった本や諦めていた勉強、行きたかった街や会いたかった友人など、さまざまなものを通じて自分らしさを少しずつ取り戻していくことができます。
役割からの卒業は、家族の否定ではなく「役割以外の私」を認めること。自由を選ぶ権利は、誰にでもあるのです。
離婚は関係を壊すものではなく、自分の健康な心身を守るもの。それが当てはまる人には、配偶者との距離ができたことで冷静に向き合うこともでき、別の形で関係を再構築する可能性も生まれるのです。
健康は最も大切な資産です。心身の安全を最優先に考えて決断することは、きっと人生の質を高めてくれるでしょう。
熟年離婚は、挑戦する権利を取り戻す再宣言でもあります。「誰の許可もいらずに挑戦できる自分」になることで、その後の毎日に再び意味や情熱が生まれるのです。
挑戦は若さの特権ではありません。時間や体力、お金、スキルを現実的に計画すれば、熟年離婚をきっかけに新たな輝きを取り戻すことも十分に可能です。
住まいや働き方、友人関係や時間の使い方など、すべてを自分自身で考え、選び、決めることではじめて「自分自身の足で歩いている」という実感が得られるようになるのです。
熟年離婚の覚悟は孤立ではなく、自立のスタートです。
（1）自分の本音の棚卸し
何に疲れ、何にワクワクするのか。書き出すと考えがまとまります。
（2）安全と健康の確保
心身のケアが必要で、配偶者からの暴力や脅しがある場合は専門窓口へ相談しましょう。
（3）生活設計
住居や収入、年金や保険など数字を把握し、見直すことで離婚後の怖さは軽減できます。
（4）支援の活用
離婚カウンセラーや弁護士、ファイナンシャルプランナーなど、離婚の不安はプロに相談するのも心強いでしょう。
（5）伝え方の設計
感情の爆発ではなく「事実」と「希望」で冷静に家族に気持ちを伝えましょう。
「離婚するのか修復するのか」、その結論は人それぞれです。しかし、その先にはきっと幸せが待っています。それは、自分らしく生きることを選んだ人だけが得られる、最高のよろこびなのです。
▼岡野 あつこプロフィール
夫婦問題研究家、パートナーシップアドバイザー、NPO日本家族問題相談連盟理事長。立命館大学産業社会学部卒業、立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科修了。自らの離婚経験を生かし、離婚カウンセリングという前人未踏の分野を確立。32年間で相談件数3万8000件以上、2200人以上の離婚カウンセラーを創出。著書多数。近著に『夫婦がベストパートナーに変わる77の魔法』。
(文:岡野 あつこ（離婚ガイド）)
