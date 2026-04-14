「最近、お尻が下がってきた気がする…」「デニム姿に自信が持てない」そんな悩みを感じている人は多いのではないでしょうか。じつは、スタイルを左右するのは“くびれ”だけではありません。プリッと上がったお尻があるだけで、体はぐっと引き締まって見えるのです。今回は、ヨガ×呼吸×トレーニングを組み合わせ、無理なく美しいボディラインへと導くメソッド「くびれヨガ」が人気のヨガ講師・tsuki（ツキ）さんに、“美尻とく