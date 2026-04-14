森永乳業株式会社のチルドカップコーヒーブランド「マウントレーニア」シリーズより、ブランド史上初となるプロテインをコンセプトにした新商品「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」が、4月14日より全国で発売されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■1本でたんぱく質10g配合本格的な味わいも両立「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」は、1本（240ml）あたり10グラムのたんぱく質が