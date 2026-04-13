さまざまな資格の認定試験等を扱っている日本生活環境支援協会（東京都港区）が、同協会内の人気資格トップ10を発表しました。【1〜10位は？】ハウスクリーニング、収納マイスターも？意外な人気資格トップ10の結果がコレです！調査は4月1〜2日にかけて20〜60代の男女を対象にインターネットで実施。ランキングは103人の有効回答をもとに作成しています。3位は「犬・猫ペットブリーダー資格」でした。同資格では、犬や猫の