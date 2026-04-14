低価格イタリアンとして人気のサイゼリヤが、2026年8月期の通期業績予想を下方修正しました。店舗はにぎわい売上は伸びているものの、米やチーズなど食材価格の上昇に加え、収益を支えてきた海外事業にも減速の兆しが見えています。インフレ環境の中で、強みだった低価格路線の余裕がなくなりつつあるサイゼリヤの現状を読み解きます。○サイゼリヤが2026年8月期の下方修正を発表低価格イタリアンレストランを展開するサイゼリヤ＜