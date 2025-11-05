動画配信サイトＹｏｕＴｕｂｅにキャラクターを使って動画を投稿するＶチューバ―を取り上げます。

宇宙からやってきたという登録者数１４５万人、人気配信者のラプラス・ダークネスさんを皆さんは、ご存じでしょうか。素性が分からない彼女は、実は栃木県と深い関りがありそうなんです。

（ラプラス・ダークネスさん）

「刮目せよ！吾輩のお名前はラプラス・ダークネスだ！」

お決まりの台詞を視聴者に披露する奇抜な出で立ちの彼女が、人気ＶＴｕｂｅｒのラプ様ことラプラス・ダークネスさんです。

ラプ様は、２０２１年１１月に女性ＶＴｕｂｅｒグループ「ホロライブ」の６期生としてデビュー。初めての配信からたった１日でチャンネル登録者数が、ＶＴｕｂｅｒ史上最速の３０万人を突破するなど華々しくスタートを切りました。

バーチャルアイドルして現在も勢いが衰えることなく、登録者数１４５万人、総再生回数は約４億回にものぼります。

地球を手に入れるために宇宙からやってきたというラプ様。どうやらこの星の中でも栃木県に思い入れがあるようです。

（ラプラス・ダークネスさん）

「最初に降り立った地が栃木県。長時間配信で話すと北関東出身感のあるイントネーションが出てしまう。『栃木とか群馬とか茨城とか出身なんじゃないの？』と言われ、『栃木県の宣伝も兼ねて言っちゃえ』と思って動画のネタにするようになった」

ラプ様が地球で活動する中で、特に気に入った食べ物が県の南部を代表するあの、ご当地グルメです。

（ラプラス・ダークネスさん）

「栃木県に行ったら食べてほしいものは、やっぱり芋フライです。芋フライと佐野ラーメンを食べてほしい」

そんなラプ様ゆかりの地を求め、多くのファンが聖地巡礼のため栃木県を訪れています。

（ラプラス・ダークネスさん）

「SNSで『ラプ様が言ってたところに来ました！』『海外のリスナーです』みたいな人が結構いて、東京・大阪・京都じゃなくて栃木に見てくれたと思うとうれしい」

動画に登場する佐野市のゲームセンター。店内には、栃木県ではここだけしかない直筆サインがあります。

（モーリーファンタジー佐野新都市店 佐藤理恵店長）

「ラプラスダークネスさんが小さい頃から遊んでいて、動画を撮影したいという依頼で連絡が来た。パペットやぬいぐるみを持って一緒に撮るなど、ファンが来店している」

栃木愛にあふれるラプ様には特に思い入れのある場所があります。

（ラプラス・ダークネスさん）

「３Ｄモデルになった時の記念すべきお披露目配信ライブがあった『みかも山』っていう山なんですけど、栃木県民の人も栃木県外の人も行ってほしい」

世界中のファンの心を鷲掴みにするラプ様ですが、そこは、地球征服を目論む宇宙人。安住の地としてまずは栃木県を手に入れようとしています。

（ラプラス・ダークネスさん）

「目標はとちぎ未来大使。本田仁美さんやＵ字工事さんみたいになりたい。宣伝を頑張っているので早く未来大使にして」