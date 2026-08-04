平和への願い込め鐘鳴らす 広島への原爆投下から８１年 さくら市の東輪寺で「平和の鐘をつく集い」

とちぎテレビ 広島に原爆が投下されてから６日で、８１年を迎えました。さくら市の寺では、平和への願いを込めて鐘が鳴らされました。 今か…