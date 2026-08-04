とちテレニュース
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夏休みに地元学びと思い出作り 那須アナザースクール開催
とちぎテレビ 夏休み中の小学生の学びと思い出作りの場を提供しようと、那須町で５日、自然体験活動が開かれました。 この取り組みは「アナ…
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鈴木投手１０２球無四球完封！ 夏の甲子園・佐野日大しびれる投手戦制し初戦突破
とちぎテレビ 夏の全国高校野球、大会２日目の６日、栃木代表の佐野日大が静岡代表の聖隷クリストファーとの初戦に臨み、１対０で勝利し…
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宇都宮市の公益財団法人職員が２２００万円着服 懲戒免職処分
とちぎテレビ 公益財団法人うつのみや文化創造財団の５０代の男性職員が、職員の互助会の会費からおよそ２２００万円を着服していたことがわか…
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来年４月から飲食料品の消費税率１％へ 栃木県民はどう捉えている？
とちぎテレビ 政府は５日、現在８％としている飲食料品の消費税率を、来年４月から２年間に限り１％に引き下げる基本方針を決定しました。県民…
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ブレックスの比江島選手が病気の子どもたちと交流 自治医科大学とちぎ子ども医療センターを訪問
とちぎテレビ バスケットボールＢリーグ、宇都宮ブレックスの比江島慎選手が６日、下野市の子ども病院を訪れ、病気などと闘う子ど…
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調理師の卵たちがカフェを期間限定オープン 宇都宮市のIFC調理製菓大学校であすまで
とちぎテレビ 調理師や菓子職人を目指す学生が、日ごろの勉強の成果を発揮して実際に客へ食事を提供するカフェが６日、宇都宮市の専門学校に期…
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８月６日は「ハチロクの日」 人気スポーツカー８６が日光・大笹牧場に大集合
とちぎテレビ トヨタ自動車のスポーツカー、通称「８６」の所有者やファンが、車の名前にちなんで８月６日、日光市の霧降高原に集…
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平和への願い込め鐘鳴らす 広島への原爆投下から８１年 さくら市の東輪寺で「平和の鐘をつく集い」
とちぎテレビ 広島に原爆が投下されてから６日で、８１年を迎えました。さくら市の寺では、平和への願いを込めて鐘が鳴らされました。 今か…
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栃木のイチゴ初の「3冠」を祝う いちご王国プロモーション推進委員会が発表 食味でも日本一に
とちぎテレビ 栃木が誇るイチゴが、生産量、産出額に加え食味のコンテストでも日本一となり、初の「３冠」を達成したと、６日開かれたいちご王…
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シャインマスカット約４００房盗まれる 栃木県佐野市の果樹園から
とちぎテレビ 佐野警察署は５日、佐野市村上町の果樹園でシャインマスカットおよそ４００房、時価８０万円相当が盗まれる被害があったと発表し…
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栃木県の最低賃金 時給１１２５円を答申 上げ幅は過去２番目
とちぎテレビ 栃木県の最低賃金を決める審議会が５日、宇都宮市で開かれ、１０月１日からの最低賃金を過去２番目の上げ幅となる５７円増額し、…
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日本維新の会 来春の県議選 宇都宮市・上三川町選挙区に新人を擁立へ
とちぎテレビ 来年春の統一地方選挙について、日本維新の会栃木県総支部（栃木維新の会）が５日、県庁で会見し、県議会議員選挙の宇都宮市・上…
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Ｊ２初挑戦への意気込みを表明 栃木シティ監督らが福田栃木県知事を訪問
とちぎテレビ サッカーＪ２の栃木シティは、今矢監督ら関係者が５日、今週日曜日に迫った開幕戦を前に、福田富一知事に活躍を誓いました…
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小中学生が医療福祉の現場の仕事を体験 大田原の国際医療福祉大学でキッズスクール
とちぎテレビ 将来の医療福祉を担う小中学生を対象に、楽しみながら仕事を学んでもらおうと５日、大田原市の大学で体験型の学習イベントが行わ…
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自治体と企業・大学がマッチング デジタル技術で地域課題解決へ 県がプラットフォーム「デジのわ」始動
とちぎテレビ 栃木県は５日、地域の課題を抱える県や市町と、デジタル技術を持つ企業・大学などをつなぐプラットフォームを本格始動しま…
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【地震】栃木県内で震度1 東京都２３区を震源とする最大震度1の地震が発生 津波の心配なし
とちぎテレビ 2026年08月05日午後6時05分ごろ、東京都２３区を震源とする最大震度1の地震が発生しました。 栃木県内では最大震度1の揺れが観…
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奥日光地域の交通を考える協議会 地域交通と渋滞 栃木県
とちぎテレビ 観光シーズンの渋滞などが課題となっている奥日光地域の快適な交通を検討するための初めての会議が４日、開かれました。 …
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高い気温に強いコメ品種を見学 大田原市
とちぎテレビ 厳しい暑さが続く中、高温に強いコメの品種の生産を拡大させようと栃木県主催の見学会が４日、大田原市内で行われました。 見…
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栃木県立学校職員２人を懲戒処分 酒気帯び運転と約１３０万円着服で 栃木県
とちぎテレビ 栃木県教育委員会は４日、酒気帯び運転の疑いで逮捕された特別支援学校の講師と県立学校の職員団体の会費を着服した職員２人の懲…
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宇都宮大学入試で採点ミス １人を追加合格
とちぎテレビ 宇都宮大学は４日、２月２５日に実施した一般選抜入試で採点ミスがあり１人を追加で合格にしたと発表しました。 既に本人に合…