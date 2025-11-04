〈「なんだよオイ。動いてるわ！」撃ち殺したはずのクマが目の前に…69歳ベテラン猟師が直面した“手負いヒグマとの格闘戦”「顎にがっつり嚙みつかれて…」〉から続く

クマ被害に揺れる日本社会。現場では一体何が起きているのか。書籍『ドキュメント クマから逃げのびた人々』（三才ブックス）より、北海道のヒグマに襲われた猟師・山田文夫さん（当時69歳）の事例を抜粋して紹介する。

【画像】「クマがどう俺を食べるか見届けなきゃ」顔を噛まれ“約70針”縫う大けがに…クマに噛まれた傷跡、ヒグマが出没した現場、駆除されたクマの“顎の骨”などの写真をすべて見る

2022年7月、役場からの通報を受けて同業者のSさんとクマの出没現場に急行した山田さん。仰向けに倒れた拍子に銃を手から離してしまい、クマと素手で格闘していたが--。（全3回の2回目／続きを読む）



北海道に生息するヒグマ（写真：KhunTa/イメージマート）

◆◆◆

「山田さん、手に何持っているのさ？」

やむなく再び一人でクマと闘っているうちに、偶然にも繰り出した右拳が口の中に入った。さすがにひるんだのか、鼻先にあったクマの顔が離れ、一気に視界が広がった。クマの顔の他に腹や脚までが見えた。

「最初に一発、弾が当たった横腹から、腸が飛び出ているのが目に入ったんだよね。思わず左手をのばしたらうまいこと届いて、その腸をグッと掴んで思いっきり引っ張ったらベロベローッと出てきてね。

そこで初めてクマはあきらめて、腸を引きずりながら離れていった。手も腕も嚙まれていたけど、興奮状態だったから痛みは分からなかったね」

弾を取って崖の上に戻ってきていたSさんが、慌てて下りてきた。そのとき、「山田さん、手に何持っているのさ？」って言うので目をやると、クマの腸を50cmくらい左手に握りしめていた。とにかく血だらけだったが、起き上がってライフルだけは自分で探して右手で持って、左手で腸を持って上へあがって行った。下半身はやられていなかったから、歩くことはできた。

「首に嚙みつかれていたら、たぶんダメだったと思うね」

知らぬ間に、猟師仲間が何人も集まっていた。

「『大丈夫かっ!?』という声に『大丈夫じゃない、やられた！』ってしゃべったことは覚えているんだけど、あとは記憶ないね。腸はその場で投げた（捨てた）よ（笑）」

クマの口に入った右手には今も歯痕が残っており、親指は神経が損傷してしまい曲がらなくなっている。

クマとの格闘は5分以上続いたとみられるが、69歳とはいえ、やはり元ラガーマンだった山田さんだったからこそ、これだけの死闘を繰り広げることができたのだろうか。恐怖心はなかったのだろうか。

「不思議と怖くはなかったね。振り回されたときは一瞬、『死ぬかな？ ダメかな？』とは思ったかな。クマがどういうふうに俺を食べるのか見届けなきゃな、という冷静な自分もいたね。首に嚙みつかれていたら、たぶんダメだったと思うね」

町立病院に救急搬送されたのが午後6時30分過ぎ。ストレッチャーに乗ったまま、そこの病院では、医師がひと目見て「これはどうにもならん」と言われ、そのまま50km先の紋別の病院へと運ばれた。

顔を噛まれ“約70針”縫う大けがに

「その途中で、看護師の人が何度も血圧を測るっていうのさ。右手の負傷が激しかったのに右手で血圧を測るってね。左手で何とかならんかい？ って聞いても『ダメです。我慢してください』って言われて、血圧測るたびにギャーっていうほどの痛みでさ。そのたびに意識がはっきりしたね（笑）。

その頃は新型コロナウイルスの流行期。紋別の病院に着いても、検査の結果が出るまで30分くらいそのまま待たされた。寒い中、血だらけぐちゃぐちゃのまま一人でつらかったな」

処置が終わったのは夜遅くだった。

「傷を麻酔なしでバンバンとホチキスで止められてさ、痛いのなんのって。裂けた口はホチキスじゃなくて針と糸で縫合されてね。口の中の裏側からも針を入れるんだわ。消毒もしみて痛かったけど、あれは痛かった」

よほどクマを殴ったからなのか、手首も痛かった。拳にはクマの歯形もついていた。でも治療を続けるうちに、「クマに嚙まれるよりは痛くないから、しっかり縫ってくれ」と、冗談も言えるようになっていたという。

当日、ひと通りの治療が終わると包帯でぐるぐる巻きにされた。翌日、消毒するためにそれを外した。その際、トイレに用を足しに行き鏡で自分の顔を見た。唇は異常に腫れて、顔中傷だらけ。フランケンシュタインみたいだった、と山田さんは自嘲する。

運ばれた山田さんは頭、顔、顎、腕などに裂傷を負い、約70針を縫う大けがで、5日間、飲まず食わず点滴のみ。2週間の入院となった。

その間、猟師としてはあるまじき事故だと、ベッドの上では反省しきりだったという。

まず、あの距離で、最初の一発で仕留められなかったのがいけなかった。そして、ササ藪の中で動いていた場所を見失った。にもかかわらず、無警戒にクマに近づいたこと。もっと慎重であるべきだった。崖の中腹であともう数分、じっと目視していればよかった。「きっとあのへんだろう」という無根拠な予想でクマに近づいてしまったのは、完全に油断だった。

山田さんの体に残った後遺症

「不幸中の幸いだったのは、一緒にいた若いもんに被害がなくて、俺だけで済んだこと。そう思ったらホッとしたね」

当該クマは、山田さんと格闘した場所から数mの場所で絶命していた。体長1m、体重70kg、だったという話も聞いたが、性別については把握していない。もう一頭のクマは木から落ちたあと、行方不明となっていた。

山田さんには後遺症が残った。顎に嚙みつかれ左右に振られ引きずられたことで耳にも影響があり、聞こえが悪い。口には麻痺が残って滑舌が悪くなり、飲み物もうまく飲むことができなくなった。2本の手の指に麻痺があり、感覚がない。

顔の傷は、自家製の「網脂」の効果で治りは早く、傷痕は残っているが、年齢とともに刻まれるシワと同化して一見すると分からなくなっている。しかし、顔まわりのダメージが多いこともあり、冬場は、マスクの下にカイロを入れなくてはいけないほどの冷えに悩まされるという。

「人生最大のアクシデントだったな（笑）」

退院から2カ月後、山田さんは早々に猟師として復帰した。

当分の間、自粛しようか、猟師を辞めようかという気持ちもあったが、ここで身を引いたら地域の駆除活動が続かなくなるのではないかと思い直した。

事故は自分のミスで仕方がない。不安も後悔もないし、クマに恨みもない。でも、この事故の教訓を若い者に伝えていかなければいけないし、滝上町は、クマと共存しなくてはならない土地柄だ。

クマによる農業被害は年々増えている。里に下りてくるクマは対処が必要だが、山の中まで入っていって撃とうとは思っていない。

最後に山田さんは、屈託のない笑顔でこう語ってくれた。

「ラグビーやってたときはさ、俺は小柄なのに、身長180cmとか体重100kgの相手にいちばんぶつかっていかなきゃならないポジションだったからさ。ケガやあざが絶えんかったのよ。でも、クマと格闘したのは、それらとは比較にならない。人生最大のアクシデントだったな（笑）」

〈「顔面への攻撃が圧倒的」「自宅の庭で遭遇するケースも…」クマ被害急増、秋田の救急センター長が指摘する“クマを暴走させてしまうNG行動”とは？〉へ続く

（風来堂／Webオリジナル（外部転載））