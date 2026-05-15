青森市中心部の複合商業ビルにクマ1頭が居座っていたニュースで新たな情報です。青森市によりますと、さきほど午後6時15分ごろに駆除されたということです。一方で、複合商業ビルから300メートルほど離れた駐車場でも午後3時半頃にクマが目撃されています。別の個体の可能性があることから引き続き注意が必要ということです。