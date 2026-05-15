今年もクマの目撃情報が多発しており、東京でも4月に住宅の前を歩くクマの姿が撮影されています。今、全国各地でクマへ警戒が必要となっています。【写真で見る】東京・八王子市の住宅の前を歩き回る“クマ”相次ぐクマ被害市街地の近くで繁殖か?関東でも目撃情報山内あゆキャスター:山だけではなく、最近は市街地でも目撃の情報が多くなってきたクマ。2026年1月1日から5月14日までの関東での目撃情報は、以下のようになってい