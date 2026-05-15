青森市内の複合施設にクマが侵入し、警察などが捕獲を急いでいます。15日午後3時半ごろ、青森市長島にある複合施設で「わなを持ってきてほしい」と市役所に連絡がありました。青森市環境保全課によりますと、クマが複合施設に侵入し複合施設内に居座っているとみられ、親子とみられる2頭という情報もあるということです。目撃した人は「大きさ的には多分まだ子どもくらいだと思うんですけど、完全な大人ではなかったと思う」と話し