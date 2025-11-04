森永乳業が、ロングセラーアイス「ピノ」を使った新しい体験型キャンペーン「ピノノくじ」を2025年11月13日から開始します。スマホで自分だけのオリジナルキャラを生成し、毎週金曜日の抽選でグッズが当たる仕組みです。キャンペーン期間は2026年3月27日まで。

スマホで生成、500万通り以上のキャラバリエーション

「ピノノくじ」の参加方法はシンプルです。限定パッケージのトレー下に印刷された二次元コードをスマホで読み込むと、自分だけの「ピノキャラ」が自動生成されます。

キャラクターは顔や体のフレーバー色、目や口などのパーツを組み合わせて作られ、そのバリエーションはなんと500万通り以上。各パッケージデザイン（全6種）につき1体生成できるため、1アカウントで最大6体のキャラを持つことができます。家族や友人と「どんなキャラが出た？」と見せ合うのも楽しそうですね。

仮想空間「ピノタウン」で遊びながら抽選を待つ

生成した「ピノキャラ」は、仮想空間「ピノタウン」に登場します。ここでは自分のキャラたちが集まって遊ぶ様子を楽しめます。そして毎週金曜日18時に行われる抽選に自動参加。当選すると、キャラがエコバッグやポーチ、ドローンなどのオリジナルグッズに“転生”して実際に手元に届きます。

抽選は2025年11月21日から毎週金曜日に実施。外れても次回以降の抽選に何度でも参加できるのがポイントです。ただし、当選したキャラはグッズに転生するため、「ピノタウン」からは姿を消してしまいます。ちょっと寂しさも感じるかもしれませんが、だからこそグッズとして手元に残る喜びはひとしおでしょう。

当たるグッズは全11種類！ フィギュアからドローンまで

「ピノノくじ」で当たるオリジナルグッズは全11種類。キュートなエコバッグやポーチ、カチューシャといった日常使いできるアイテムから、ピノけん玉、ステッカー、QUOカード、さらにはドローンまで、バラエティ豊かなラインアップが揃っています。

中でも注目は「ピノ守護神」と名付けられた「ピノキャラ」のフィギュア。自分が生成したキャラがフィギュアとして手元に届くというのは、コレクター心をくすぐりますね。

渋谷で体験イベントも開催！ フィギュア制作＆リアル抽選

キャンペーン開始を記念して、ポップアップイベント「ラッキーピノセンター」が11月14日から16日までの3日間、東京・渋谷のZeroBase渋谷で開催されます。入場料は500円（税込）で、事前予約制です。

会場では2階フロアで「ピノキャラ」フィギュアを自分で組み立て、1階フロアでリアル「ピノノくじ」の抽選にチャレンジ。当選するとオリジナルグッズがもらえ、制作したフィギュアは記念にお持ち帰りできますよ。