ガジェット通信
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蓄財中『散財TV (蓄財中)』を紹介！ チャンネルウォッチ 8/7号
蓄財中『散財TV (蓄財中)』をご紹介します。蓄財中『散財TV (蓄財中)』今週のピックアップ『一億円の家から家賃6万築40年の家に引っ越しました』――…
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「MBTI診断絶対Eだろうなぁ」ピーター・パーカーの人間らしい魅力に感動『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』：夢と魔法に魅せられたミキ’s TODAY Vol.125
11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート…
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オウルテックが日常に寄り添うチャージング製品の新ブランド「Soft」を発表
オウルテックは、8月以降に発売予定の新製品をお披露目する展示会を開催。チャージング製品の新ブランド「Soft」を発表しました。人々の日常に寄り添…
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「着るだけで心電図が取れるウェアラブルデバイス」や「電磁波を遮断できる布」を開発するために、ヤマシンフィルタ株式会社とミツフジ株式会社が資本業務提携
ただ着るだけで正確な心電図が取れる胸部バンドや、分厚い金属板に代わり電磁波を遮断できる布。まるでSFの世界のようなアイテムが、いよいよ現実のも…
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永谷園の「マグカップでおしゃれなケーキ モコモコ」が「マグカップでふっくらケーキ！モコモコ」として12年ぶりに復活
永谷園が、平成の人気商品「マグカップでおしゃれなケーキモコモコ」をアップデートした令和の新商品「マグカップでふっくらケーキ！モコモコ（以下…
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“恐竜×戦争”を圧倒的迫力で描いた『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』監督、好きな日本映画は「『ゴジラ』と黒澤明作品」［ホラー通信］
ベトナム戦争で米軍たちが恐竜の大群に遭遇する豪州製サバイバルアクション『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』が８月７日（金）より公開。本作を手掛…
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『マーターズ 4Kデジタルリマスター』オールナイト上映、鬼畜な併映作品が決定 全部観たら“生還証”をプレゼント［ホラー通信］
カルト的な人気を誇るパスカル・ロジェ監督作『マーターズ』の4Kリマスター版が８月14日(金)より日本最速公開。それに先駆けて８月８日(土)に開催され…
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【レポート】体験型展覧会「記憶汚染展」は怖いのか？ 体験した結果→「じわりと怖くて不思議な後味」［ホラー通信］
ホラーなコンテンツやイベントを手掛けてきた株式会社闇による、“記憶”にスポットを当てた奇妙な体験型展覧会「記憶汚染展」が現在開催中だ。（東京…
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クッキー系配信者『つるたんクッキー』を紹介！ チャンネルウォッチ 8/6号
クッキー系配信者『つるたんクッキー』をご紹介します。クッキー系配信者『つるたんクッキー』今週のピックアップ『【実写】あつ森クッキー作り！ビア…
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重厚なストーリーと繊細な人間描写が話題 Prime Originalドラマシリーズ『犯罪者』松永大司監督インタビュー
現在、Prime VideoにてPrime Originalドラマシリーズ『犯罪者』が240以上の国や地域で世界独占配信中です。 本作では、テレビドラマ『相棒』シリーズ…
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約15秒で足形を3D計測！ アシックスの旗艦店「ASICS FLAGSHIP SHINJUKU」に行ってみた
スニーカー好き必見！アシックスジャパンから、東京・新宿にフラッグシップストア「ASICS FLAGSHIP SHINJUKU（アシックスフラッグシップ新宿）」が7月…
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全回満席だった限定上映を経て、待望の全国公開中！ 『レンタル家族』上坂龍之介監督インタビュー
第23回中之島映画祭でグランプリを受賞。自主上映時には全回満席を記録。予約が殺到、アクセスが集中しサーバーがダウンする事態にまでなった、映画『…
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ござ×Budo×瀬戸かずやインタビュー「昔の風景に想いを馳せて素敵な秋の夜を」 コンサート『ピアノでめぐる浮世絵』開催
日本の浮世絵と西洋のクラシック音楽を掛け合わせるコンサート『ピアノでめぐる浮世絵』が、9月18日（金）、東京・浜離宮朝日ホール音楽ホールで開催…
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SW最新作では、操る者によってライトセーバーの色が変化！ 全世界で絶賛された神山総監督のアイデアの源とは？
世界中を興奮と歓喜で満たし、社会現象を巻き起こし続けてきた空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。世界を牽引するアニメスタジオがクリエ…
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洋服の青山からビジネス向けデザインの「空調ウエア」が登場
7月22日、青山商事株式会社がビジネス向けデザインの「空調ウエア」を、公式オンラインストア及び全国の「洋服の青山」店舗で販売開始しました。同社…
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色縛りから巨大聖堂まで、限界を超える建築力『らーなろっそ』を紹介！ チャンネルウォッチ 8/5号
色縛りから巨大聖堂まで、限界を超える建築力『らーなろっそ』をご紹介します。色縛りから巨大聖堂まで、限界を超える建築力『らーなろっそ』今週のピ…
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喜多方ラーメンの異端児「食堂 はせ川」が東京駅にオープン！ 大判チャーシューメン＆ライスで昇天！
全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。全国のラーメンの名店が集まる東京駅一番街の「東京ラーメンストリート」。全国各地のご当…
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「ゆったりした時間を楽しむ」という共通点で実現した「コールマン×リラックマ」のコラボ
アウトドアブランド「コールマン」とサンエックスの人気キャラクター「リラックマ」がコラボしたアイテムが、8月1日から限定発売されています。「コー…
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ワイシャツやポンチョにもミニファンを搭載！ プロの現場発想から⽣まれた新しい暑さ対策ウェア「FREEZETECH Air」
近年、猛暑⽇が増加する中、これまで現場での暑さ対策として注⽬されてきたプロ仕様のアイテムが、⽇常においても求められるように…
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イチ押しの”モノ”で毎日を”アクティブ”に！『ニノ / MONOTIVE』を紹介！ チャンネルウォッチ 8/4号
イチ押しの”モノ”で毎日を”アクティブ”に！『ニノ / MONOTIVE』をご紹介します。イチ押しの”モノ”で毎日を”アクティブ”に！『ニノ / MONOTIVE…