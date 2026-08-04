「着るだけで心電図が取れるウェアラブルデバイス」や「電磁波を遮断できる布」を開発するために、ヤマシンフィルタ株式会社とミツフジ株式会社が資本業務提携

ただ着るだけで正確な心電図が取れる胸部バンドや、分厚い金属板に代わり電磁波を遮断できる布。まるでSFの世界のようなアイテムが、いよいよ現実のも…