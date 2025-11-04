ドジャースが優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。ドジャースタジアムでのセレモニーでは大谷翔平投手が、WSで大車輪の活躍を見せてMVPを獲得した山本由伸投手に対してまさかの行動を取り、米ファンに笑いが広がった。

2階建てのバスに乗ってロサンゼルス市内を移動したドジャースナイン。地元ファンから大歓声を浴びた後、ドジャースタジアムに場所を移し、2連覇を祝うセレモニーが開催された。

山本はWS第2戦で9回1失点の完投勝利。第6戦でも6回1失点で勝利投手になると、第7戦は大ピンチの9回から連投し、延長11回まで投げ抜いて胴上げ投手になった。シリーズ3勝で堂々のMVP。WSに伝説の235球を刻んだ。

振り続けた右腕に疲労が残っているであろう山本に対し、まさかの行動に出たのが大谷だった。大谷は山本の右腕をつかんでぶんぶん振り、声援に応えるのを“アシスト”。MLB公式TikTokが「ヤマモトの腕はまだ疲れているようだ」として“悪ガキ”発動のシーンを投稿すると、米ファンからは笑いが起きた。

「腕が痛いから目を閉じているよ。ショウヘイ、やめなさい笑」

「お願いだから腕は大事にしてね」

「どんな犠牲を払っても見守る必要がある」

「ショウヘイ、落ち着けよ！」

「素晴らしいわ」

「ヤマモトは最高だ」

大谷はポストシーズン17試合に出場し、打者として打率.265、8本塁打、14打点、OPS1.096。投手としては4試合、20回1/3を投げ、2勝1敗、防御率4.43。山本はポストシーズン5勝、防御率1.45の好成績を残した。



（THE ANSWER編集部）