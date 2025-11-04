優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ（WS）優勝パレードを行った。メジャー移籍1年目で世界一に輝いた佐々木朗希投手も参加。ミゲル・ロハス内野手から振られた“無茶ぶり”に思わず苦笑い。米ファンの好感を呼んでいた。

照れ笑いを浮かべながら陽気にリズムを刻んだ。

ドジャースタジアムでの優勝セレモニー。ロハスはDJに佐々木の登場曲である「バイラロ・ロッキー」を流すように要求。「ロウキ」と連呼しているように聞こえる曲に乗って、ファンは佐々木に声援を浴びせた。“先輩”から促されて前に出た佐々木は「踊れ」との指示を受け、恥ずかし気に右腕を掲げながらリズムに乗って踊った。

ロハスは以前、米メディアで「（佐々木が）この曲で踊っているのをまだ見たことはないけど、もしワールドシリーズで優勝したらダンスさせるよ」と宣言。MLB公式TikTokが「ミゲル・ロハスがロウキ・ササキの誕生日を祝福した」と動画内に記し、実際の場面を公開すると、米ファンの反響が続々と寄せられた。

「ロウキは一生懸命参加しようとしている」

「このチームを愛さずにはいられない」

「彼はシャイすぎる！」

「なんてことだ」

「ミギーが恋しくなるな」

「彼は恥ずかしがり屋なんだな」

佐々木はポストシーズン9試合に救援登板し、10回2/3を投げて1失点。防御率0.84で3セーブ、2ホールドをマークした。



（THE ANSWER編集部）