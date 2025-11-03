この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「必死になって生きた時間が、『生きがい』になる」と題した動画で、脳科学者・茂木健一郎氏が登場。茂木氏は、前夜のワールドシリーズで見せたドジャースとブルージェイズの手に汗握る攻防を引き合いに出し、「結果がどうなるか分からない試合展開の中で、選手たちが全力を尽くす姿に感動した」と語った。



動画の中で茂木氏は、「あの時、山本投手が必死に投げて、試合が終了した。夢中で全力を出して、その結果どうなるか分からない。これこそが人生の時間だと思う」と、スポーツの一瞬一瞬に人生観を重ねる。「優勝トロフィーや記念のリングといった“結果”ももちろん素晴らしいが、『没入した時間』そのものが最大の幸せ」と主張し、「後から振り返ると、あの時本当に生きてたなと感じる。その“生きる実感”こそが生きがいだ」と持論を明かした。



また、「結果より大切なのは、『どっちになるか分からない』状況で全身全霊を尽くしている時間」であり、「一生懸命やっている時こそが、生きてる実感、生きがいを感じる瞬間だ」と熱弁。これはマラソンや仕事、勉強、日常のコミュニケーションなど、どんな場面にも当てはまるとし、「人間の生きる時間は二度と戻ってこないからこそ、そうした必死な時間が大事なんだ」と呼びかけた。



さらに、「大谷選手が2本のホームランを打ったあの瞬間も、もう二度と戻ってこない。だけど“一生懸命やった”という生きがいだけは残る」と過去の名シーンを挙げ、「生きがいを持って、必死になって生きる時間を大切にしたい」としみじみ語った。



動画の締めくくりには「必死になる時間がいつもだと疲れるかもしれないけれど、そうした瞬間を持つことが大切。僕はそう思いました」と、視聴者に“必死で生きる時間”を持つことの意義をしっかりと訴えていた。