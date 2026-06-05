『脳科学』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
反対の手で歯磨きや歌いながら料理するマルチタスクが脳への刺激になるという
プレジデントオンライン
昼間に使われなかった脳の部位は夜に深い眠りが得られないとされる
通勤電車で車窓から数字を探す行為が視覚系脳番地と記憶力を高めるとのこと
若い世代との「教養のエクスチェンジ」が脳を若返らせると茂木氏はいう
ベストな睡眠時間は8時間でなく6時間半〜7時間半とされるという
睡眠中でも質問が伝わる可能性があると研究で示されているという
現代ビジネス
夜9時以降の携帯端末凝視で成長ホルモンとメラトニンの分泌が阻害されるという
スマホ使用中は前頭前野の活動が低下し、思考力や創造性が劣化するという
大阪の主婦・瀬戸口友里子さん（48）が個展を開き、苦手な絵に挑戦している
MBSニュース
1日1時間以上の使用で学力低下や脳の発達遅延が起きるとのこと
2027年春放送予定で、監督はWIT STUDIO制作の片桐崇が担当するとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
脳は休める時間が短くなってエネルギーをためる機会が減るので注意
ラブすぽ
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