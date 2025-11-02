「常軌を逸している」「日本と韓国は驚愕」日韓を“蹴った”アルゼンチン代表、対戦するアフリカの小国が支払った“想像を絶する金額”に海外衝撃！国内では不満も噴出「89位との対戦に批判」
11月の国際Aマッチウィークで、日本や韓国との対戦が取り沙汰されていたアルゼンチン代表は、ワールドカップには出場しないアフリカのアンゴラとの１試合のみを戦うことになった。
スペインの大手紙『AS』によれば、アンゴラはリオネル・メッシを擁するアルゼンチンに対し、なんと1200万ユーロ（約21億円）と支払ったという。事実であれば、日本や韓国が手を引くのも当然だろう。
韓国メディア『Xports News』はこの報道を受けて、「韓国と日本は断念。メッシの招待料が急騰。常軌を逸している。小国アンゴラ、11月にアルゼンチンと対戦決定」と見出しを打ち、次のように報じた。
「世界最高のサッカー選手、リオネル・メッシの招待料は想像を絶する。韓国や日本さえも驚愕したその額は、アフリカで急騰した」
記事によれば、アフリカのメディア『Sport News Africa』は、こう伝えているという。
「アンゴラは11月14日にアルゼンチンをホームに迎え、名誉ある親善試合を行なう。この試合は、11月11日のアンゴラ独立記念日を祝うために開催される。莫大な費用がかかり、アンゴラは少なくとも1200万ユーロを支払う。非常に高額な費用だが、11月11日にスタジアムを満席にできるメッシの存在が実現の鍵となった」
「モロッコを含む他の国々もアルゼンチンと交渉を行なったが、要求額が親善試合の予算に見合わないと判断し、合意に至らなかった」
『Xports News』は「アルゼンチンは11月、韓国、日本、中国を含む東アジア諸国と当初交渉を行っていたが、高額な試合料が原因で交渉は決裂した」と続けている。
「南米メディアは、この11月の国際試合に先立ち、アルゼンチンサッカー協会が韓国と日本に１試合あたり約800万ドル（約12億円）の試合料を提示していたと報じている。アルゼンチンはワールドカップ王者であり、メッシのようなスーパースターを擁する強豪とはいえ、途方もない金額だ」
また、同メディアの別の記事では、「アルゼンチンはアンゴラとの親善試合で、ようやく要求していた巨額の招待料を獲得した。しかし、ワールドカップ本大会を控え、強豪国ではなく、FIFAランキング89位のアンゴラとの対戦に、アルゼンチンのファンからは批判の声が上がった」とも指摘している。
日本と韓国は結局、11月シリーズでガーナ、ボリビアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？
スペインの大手紙『AS』によれば、アンゴラはリオネル・メッシを擁するアルゼンチンに対し、なんと1200万ユーロ（約21億円）と支払ったという。事実であれば、日本や韓国が手を引くのも当然だろう。
韓国メディア『Xports News』はこの報道を受けて、「韓国と日本は断念。メッシの招待料が急騰。常軌を逸している。小国アンゴラ、11月にアルゼンチンと対戦決定」と見出しを打ち、次のように報じた。
記事によれば、アフリカのメディア『Sport News Africa』は、こう伝えているという。
「アンゴラは11月14日にアルゼンチンをホームに迎え、名誉ある親善試合を行なう。この試合は、11月11日のアンゴラ独立記念日を祝うために開催される。莫大な費用がかかり、アンゴラは少なくとも1200万ユーロを支払う。非常に高額な費用だが、11月11日にスタジアムを満席にできるメッシの存在が実現の鍵となった」
「モロッコを含む他の国々もアルゼンチンと交渉を行なったが、要求額が親善試合の予算に見合わないと判断し、合意に至らなかった」
『Xports News』は「アルゼンチンは11月、韓国、日本、中国を含む東アジア諸国と当初交渉を行っていたが、高額な試合料が原因で交渉は決裂した」と続けている。
「南米メディアは、この11月の国際試合に先立ち、アルゼンチンサッカー協会が韓国と日本に１試合あたり約800万ドル（約12億円）の試合料を提示していたと報じている。アルゼンチンはワールドカップ王者であり、メッシのようなスーパースターを擁する強豪とはいえ、途方もない金額だ」
また、同メディアの別の記事では、「アルゼンチンはアンゴラとの親善試合で、ようやく要求していた巨額の招待料を獲得した。しかし、ワールドカップ本大会を控え、強豪国ではなく、FIFAランキング89位のアンゴラとの対戦に、アルゼンチンのファンからは批判の声が上がった」とも指摘している。
日本と韓国は結局、11月シリーズでガーナ、ボリビアと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本は何位？ 最新FIFAランキングTOP20か国を一挙紹介！２位と３位が変動、トップ10に返り咲いた強豪国は？