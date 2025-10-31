引退を発表した巨人・長野久義が「大学院進学」を決めたのは妻・下平さやかアナの”強い推し”だった

古田敦也氏を模範に

10月14日、巨人の長野久義（40）が都内のホテルで引退発表会見を行った。16年の現役生活に幕を下ろす決断をした会見には、坂本勇人（36）や岡本和真（29）をはじめ、選手36名、コーチ・スタッフ17名の総勢53名が集結。後輩や同僚からリスペクトされている長野の人柄がよくわかる場面だった。

ただ、会見で語られた“その後の進路”について、ファンから驚きの声が上がっている。というのも、この会見の場で大学院進学を表明したのである。長野は、

「勉強して、若い選手たちの手伝いみたいなことができれば。（中略）コーチのマネジメントだったりスポーツマネジメント、そういう方向を少し勉強して。理論的に話をできるようにしたいなと思って、大学院に進学しようと思ってます」

と話し、受験は12月に予定され、進学先は「お答えできません」とした。

引退即コーチ就任が既定路線と考えていた巨人幹部はこの決断に大いに驚いたという。では、なぜ長野はこのような決断に至ったのだろう。

「長野さんに大学院進学を強く奨めたのは妻の下平アナだと聞きました」

そう語るのは、テレビ朝日関係者だ。

「長野は会見で、選手時代の経験に加え、新たに幅広い知識を身につけ、助言できる指導者を目指していくと語っています。下平アナは、その模範となる人物が、古田敦也氏（60）だと考えているようです。古田氏は、東京ヤクルトスワローズの選手兼任監督を務めた後、テレビ朝日で長年、野球解説者を務めています。

同時に、U-18や女子野球など、アマチュア選手育成にも力を注ぎ、’19年には社会人野球クラブチーム『焼津マリーンズ』のアドバイザーに就任。’21年には日本女子ソフトボールリーグ機構理事にも就いています。同年には、ヤクルトの春季キャンプの臨時コーチを務め、’23年にはMLBのアリゾナ・ダイヤモンドバックスの臨時コーチも務めています。そんな古田氏を下平はずっと間近で見てきて、長野に指導者として学ぶのであれば、大学院に行くべきだと助言したようです」（同前）

下平と12歳年下の長野は’09年に熱愛が報じられ、’15年に結婚した。以来、アナウンサーの仕事を続けながら、長野をサポートしてきた。

「夫を少し休ませてあげたい」

「結婚時、長野が『さやかさんは私にとって大きな支え』と明言したことは大きな話題になりました。’19年には、巨人へFA移籍した丸佳浩選手（36）の人的補償で広島への移籍が決まると、下平は夫婦で広島への移住を決意。仕事を調整して週に３日ほど上京してアナウンサー業を続けていました。テレビ朝日の報道アナという立場を貫き、妻としても長野をサポートし続ける下平に、今でも全幅の信頼を置いています」（前出・テレビ朝日関係者）

この長野の選択は、野球人としてのキャリアを重ねる意味においてはもちろんだが、下平にとっても、大いにメリットがあるという。芸能ジャーナリストの佐々木博之氏は、次のように語る。

「いまさら大学院と思われる人もいるでしょうが、夫を少し休ませてあげたいという妻の心遣いもあったようです。と同時に、大学院で学び見識を深めてもらうことで、もし将来解説者となったときに他とは一味違う解説ができるようになってもらいたいという思いもあるのかもしれません。長野は社会人経験があり、とても常識人で、ジェントルマンとして知られています。後輩からの信頼も厚い。そんな長野ですから、解説者になっても野球だけにこだわった話で終わることはないと思います。

加えて大学院でより専門的な知識を取得したとあれば、解説者としてのポジションは盤石になるでしょう。下平アナが、古田氏のようになってもらいたいと思っているならば、それは古田氏の妻・中井美穂アナ（60）も念頭にあるのではないでしょうか。古田氏を長年支えてきた中井アナの献身ぶりは誰もが知るところ。古田氏と中井アナはセットで語られることも多いです。下平アナもそこを目指しているのかもしれません」

アナウンサーとしての地位を不動のものにした“姉さん女房”下平さやかアナは、今後も夫・長野久義を公私にわたり力強く支えていくに違いない。