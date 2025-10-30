お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）と矢部浩之（54）が、29日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。人気俳優の所持金に驚く場面があった。

この日、俳優・中島健人の楽屋に突撃した「ナインティナイン」の2人。突然現れた一行に、中島は開口一番「そういうとこが気にくわないよ、マジで」とけん制。岡村は「バッグの中身を」と、何食わぬ顔で中島のバッグを拝借し、私物チェックを始めた。

「プライベートって言葉、知ってます？」とあきれる中島をよそに、ハイブランドの財布を取り出した岡村は「前回と同じですか？」と確認。中島は「前回とは違います。パリにお仕事で行って、そこで買った」と明かし、「パリは30年ぶりだったんですよ。1歳の誕生日をパリで迎えて、31歳になった今、久しぶりに行ったんですけど、覚えてないんだけど、エッフェルに“久しぶり”って言いました」と、“らしさ”全開で答えた。

前回突撃時の所持金は5000円だったが、今回は14万5000円という結果。「めっちゃ入ってる今回！」と驚く矢部に、中島は「事情がありまして」と告白。渋々「通ってるジムの会費がですね」と打ち明けると、岡村は「滞ってるわ」とあ然。中島は「滞ってないわ！」とツッコんだが、矢部は「ケンティは持たない主義やと思ってた。裏切ってきたな〜」としみじみ。岡村は「“気にくわない”スタッフさんに、ちょっと早いお年玉を」と笑いを誘っていた。