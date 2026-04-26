4月28日スタートのドラマ『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合／毎週火曜22時）の試写会見に主演の中島健人、田中麗奈、鈴木福らが出席した。＊＊＊【写真を見る】あまりにも美しい魔性の“フェロ店長”。まるでコンビニのバックヤードのような「みんなでわちゃわちゃ」カットも町田そのこ氏の同名小説（新潮社刊）を原作にした本作は、レトロな街並みが魅力の観光地、北九州市・門司港にあるコンビニを舞