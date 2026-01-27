1月26日、シンガーソングライターのキタニタツヤ（29）がラジオ番組『キタニタツヤのオールナイトニッポン0』（ニッポン放送）に出演。友人である中島健人（31）とのエピソードを披露した。東京大学卒の経歴を持つキタニ。’24年に中島とユニット「GEMN」を組み、アニメ『推しの子』の主題歌を担当して以来親しいという。この日の放送では「わたくし、ついさっきまで中島健人と一緒にいたんですが」と切り出し、「レディー・ガガの