timeleszの橋本将生（26）、猪俣周杜（24）、篠塚大輝（23）の「中途参入トリオ」が広告業界で人気だ。【もっと読む】初ドームツアーに記者も参戦！timelesz「奇跡のV字回復」の背景 フジと日テレで冠番組も現在、Google「Google Pixel」（写真）、カカクコム「求人ボックス」、日清食品「チキンラーメン」のCMに出演中。地上波テレビを見れば彼らの顔が目に入り、むしろ同時期にtimeleszに加入した、ジャニーズ育ちの寺西拓人