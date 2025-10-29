車の充電事情はコレでクリア。UGREENの巻き取り式カーチャージャーが30％OFF #AmazonスマイルSALE
Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。
期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
現在、耐久性に優れた巻き取り式USB-Cケーブルを内蔵したUGREEN（ユーグリーン）の「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 60W」や、合計最大75W出力でノートPCも充電できるAnker（アンカー）の「Nano Car Charger（75W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」など、車でのお出かけが快適になる車載充電器がお得に登場しています。
スマホの急速充電が可能。UGREENの「Nexode 巻き取り式 USB-Cケーブル内蔵 カーチャージャー 60W」が30%オフ
UGREEN 【70cm巻き取り式】3ポート 合計60W シガーソケット 上部コード磁力収納可能 片手で 長さ・角度調整可能 「運転用 車の便利グッズ 収納 」 PD・PPS対応 スマホ・タブレットなどType-C適合 iphone17シリーズ
2,296円
（30％オフ）
Ankerの「Nano Car Charger（75W, 巻取り式 USB-Cケーブル）」が3,390円。合計最大75W出力で2台同時に充電OK
Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル) iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応
3,990円
（クーポン利用で600円オフ）
巻き取り式のライトニングケーブル内蔵。エレコムの「4.8A 巻取りDC充電器 Lightning」が2,083円に
エレコム カーチャージャー シガーソケット 24W Lightningケーブル一体 ライトニング 90cm USB-A ×1 【 iPhone 13 / 12 / SE (第2世代) 対応 】 ブラック MPA-CCL04BK
2,083円
（9％オフ）
エレコム(ELECOM) シガーチャージャー/Type-C/リール/90cm/5.4A/ブラック
1,664円
（22％オフ）
3台同時に充電できる優れモノ。フィリップスのカーチャージャーもセール特価で登場
Philips (フィリップス) 巻き取り式 カーチャージャー 70cmケーブル内蔵 PD30W急速充電 USB-A＆USB-Cポート シガーソケット 電圧測定 コンパクト設計 車載用充電器 12V/24V車両対応 DLP2360C
3,383円
（8％オフ）
複数ポート搭載で使いやすい。多重保護システムで安全に充電できるカーチャージャー各種が最大35％オフ
UGREEN USB C カーチャージャー 2ポート ミニ小型【PD30W+SCP22.5W 急速充電】 シガーソケット PD3.0/QC4.0/PPS対応 12V・24V車対応 車載充電器 コンパクトサイズ 軽量 耐久性 車充電器 iphone17/iPhone15/ iPhone14/ iPhone13/Xperia/Galaxy/Android/iPadなどに対応
847円
（35％オフ）
UGREEN 150Wシガーソケット USB C カーチャージャー 4ポート【PD3.1 140w+PD3.0 30w+QC3.0 30W+SCP22.5W】急速充電器 後部座席同時使用 PD3.1/PD3.0/PPS/QC4+QC4.0/FCP/SCP対応iphone17/15/14,Galaxy iPad MacBook ラップトップなどに対応 12V/24V 車載充電器 クリップ式
3,599円
（28％オフ）
Anker PowerDrive Speed 2/24W/2ポート/カーチャージャー/PowerIQ対応/iPhone/iPad/Android各種対応
1,090円
（16％オフ）
なお、上記の表示価格は2025年10月29日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source:「AmazonスマイルSALE」