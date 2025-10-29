◆米大リーグ ワールドシリーズ第４戦 ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、２勝１敗でリードしたワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・投手」でスタメン出場。妻・真美子さんは連日応援に駆け付けている。

ドジャース選手らの妻やパートナーが運営する“夫人会”のインスタグラムが同日に更新され、「ＷＳ ｇａｍｅ ４… ｉｔ’ｓ ＳＨＯＷＴＩＭＥ！！！」と投稿。大谷の二刀流を妻たちが全力応援だ。

ポニーテールの真美子さんは中腰の姿でニッコリ。中段の端におり、全身がよく見える。白いロングＴシャツにデニムのシンプルコーデだ。ロンＴの胸元をよく見ると、大谷の背番号「１７」がプリントされている。フォロワーは「真美子夫人、旦那様の背番号のロンＴ着ていますね！！愛情が感じます」と注目。ネット上のファンも「真美子さん安定の可愛さ！」「真美子さん綺麗すぎ」とくぎ付けになった。

前日は延長１８回＆６時間３９分のロングゲームだったが、妻たちは疲れを見せずハツラツ。コメント欄には「なんてタフな妻たち…」「明るい空気感伝わってきます」といった声も寄せられた。