ドジャースは19日（日本時間20日）、日本公式ファンクラブ「Dodgers Fan Club（ドジャースファンクラブ）」会員を対象に2025年のワールドシリーズチャンピオンリングを贈呈する特別プレゼント企画「Special Dodgers 2025 World Series Ring Giveaway」を実施すると発表した。本企画は、日本公式ファンクラブに入会して応募した会員の中から、抽選で選ばれた1人に、米国の名門ジュエリーブランド「Jostens（ジャスティンズ）」