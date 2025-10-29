¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¡×¡¡SNS¤Ç¡È¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¡ÉÁê¼¡¤°¡Ô¹â»Ô¼óÁê¡Õ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¢ª¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡Ú¾Ð´é¡Û¤ËÃíÌÜ
¡¡10·î21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°»²Î¾±¡¤Î¼óÁê»ØÌ¾Áªµó¤ÇÂè104Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È½÷À½é¤Î¼óÁê¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¿·¼óÁê¡£½¢Ç¤¸å¡¢Ë¬ÌäÀè¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÇASEAN¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢½ô¹ñÏ¢¹ç¡Ë´ØÏ¢²ñµÄ¤ËÎ×¤ß¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬SNS¤ÇÁáÂ®ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡ÛSNS¤Ç¡Ö¤¬¤Ã¤«¤ê¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¢ª¤³¤ì¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿ÎòÂå¼óÁê¤Î¡È¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¾ì¤ËÎ×¤à»ÑÀª¤¬¤¤¤¤¡×¡Ö°®¼ê¤ÎÂÐ±þ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥°ÕÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¿ô¾å¤¬¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¡Ö¾Ð´é¤ÇÂÐ±þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤È¾Ð´é¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾Ð´é¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼è¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¡¢³°¸ò¥·¡¼¥ó¤ÇÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Î¡È¾Ð´é¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹¥°ÕÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¹â»Ô¼óÁê¤ÎÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÀìÌç²È¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£½÷À¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÈë½ñ¤ò·Ð¤Æ±Ñ¹ñ¤Ë¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Èµ¯¶È¡¢³¤³°¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢¿¿¿´¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¿Íºâ¤Î°éÀ®¤ò¹Ô¤¤´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢CM¤Î¥Þ¥Ê¡¼»ØÆ³¤âÌ³¤á¤ë¥Þ¥Ê¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÀ¾½Ð¤Ò¤í»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿¿·¼óÁê¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«²ò¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤ÏËÜÍè¡Ö¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡×¤Î¤â¤Î
Q.ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡È½÷À½é¤Î¼óÁê¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¿·¼óÁê¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏSNS¾å¤Ç¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡£
À¾½Ð¤µ¤ó¡Öº£¤Þ¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê³°¸ò¤Î¾ì¤Ë¤Æ¡Ø¿´¤È¿´¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤Î±éÀâ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥Þ¥Ê¡¼¤Î¿¿¿ñ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¡¢¿´¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤Î´ðËÜ5¸¶Â§¡É¤â¸«»ö¤Ë¼ÂÁ©¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î5¸¶Â§¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦É½¾ð
¡¦ÂÖÅÙ¡¦»ÑÀª
¡¦¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡¦¿È¤À¤·¤Ê¤ß
¡¦¸ÀÍÕ¸¯¤¤
¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤âÂçÊÑÇÛÎ¸¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¸«¼õ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
Q.¡ÖÇÛÎ¸¤·¤¿ÂÐ±þ¡×¤È¤Ï¡£
À¾½Ð¤µ¤ó¡ÖÉ½¾ð¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¼óÁê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Þ¤¹¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤â¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¤Ê¤µ¤ë¤È¤¤â¡¢É¬¤º°ìÅÙ¤Ï¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢»þÀÞ¡¢ÌµÍý¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢°ì½Ö¤Ç¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»ÑÀª¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÇÛÎ¸¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
Q.¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾Ð´é¤ò´Þ¤á¤¿¥Þ¥Ê¡¼¡×¤Ï¤ä¤Ï¤êÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¾½Ð¤µ¤ó¡Ö¤Ï¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê³°¸ò¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢Ë¬Ìä»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤ò¸«¤»¤¿¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¾Ð´é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÂ¿¾¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ëµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÊý¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿®Íê´Ø·¸¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ë¤â¥Þ¥Ê¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤È¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê¾ì¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥Ñ¡¼¥ë¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ë¤µ¤êµ¤¤Ê¤¯¹ç¤ï¤»¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°®¼ê¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢Áê¼ê¤è¤ê¤âÀè¤Ë¼ê¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤È¡¢À¯¼£¤ä³°¸ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤âÀ®²Ì¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¾½Ð¤µ¤ó¡Ö¤Ï¤¤¡£»ö¼Â¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ëºÝ¤ä¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê½é³°¸ò¸å¤Ë¡¢³ô²Á¡Ê¤½¤ì¤À¤±¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ë¤â»Ù»ýÎ¨¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ø¥Þ¥Ê¡¼¤ÏÇä¾å¤äÍø±×¤ËÄ¾·ë¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Æó¤Î¼¡¡¢»°¤Î¼¡¡Ù¤È»×¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÍè¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¼ý±×¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢À®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ê¡¼¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡ØÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢Áê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¡Ù¤Ç¤¹¡£À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤³¤ÎËÜ¼Á¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¥¦¥¤¥ó¥¦¥¤¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¶ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¤ªÅ¹¤Ç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤â¡¢Ìµ°¦ÁÛ¤ÊÅ¹°÷¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÅ¹°÷¤È¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ë¼óÁê¤ä¾å»Ê¤¬¤·¤«¤á¤ÃÌÌ¤Ç¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢°ì½Ö¤Ç¤â¤Ë¤Ã¤³¤ê¤Û¤Û¾Ð¤ó¤ÀÉ½¾ð¤¬¸«¤¨¤ë¤È°Â¿´¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿®Íê¤Ï¡¢°Â¿´¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡Ö½÷À¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Q.¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÃËÀ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï½÷À¤À¤«¤é¤½¤ì¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¾½Ð¤µ¤ó¡Ö½÷À¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¡Ø°Õ¼±¡Ù¤·¡¢¼«¿È¤Î¡ØÎ©¾ì¡Ù¤ò¹Í¤¨¡¢Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÉÔ²÷¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦¹â»Ô¼óÁê¤Î¿Í´ÖÎÏ¤«¤é¤Ê¤ëÇÛÎ¸¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Q.°ìÈÌÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢½÷À¤¬³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
À¾½Ð¤µ¤ó¡ÖÃË½÷Ìä¤ï¤º¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤ÏÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â½÷À¿ä¿Ê¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤â´ë¶È¤«¤é¤Î½÷À¿ä¿Ê¡¢½÷À¥ê¡¼¥À¡¼°éÀ®¸¦½¤¤ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°ÍÍê¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¡¢ÊÀ¼Ò¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î½÷À¼Ò°÷¤¬Ìò°÷¤ä»ÙÅ¹Ä¹¡¢´ÉÍý¿¦¤Ê¤É¤Ë½¢¤¤¤¿¿Í¿ô¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤Ï20Âå¡¢30Âå¤Î¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é¤Î»Ù»ýÎ¨¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£À¯ºö¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤Ë¤â¡ØÁê¼ê¡Ù¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹ñÌ±¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ÎÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬À¯¼£²È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢À¯¼£²È¤Ë¤â¥Þ¥Ê¡¼¤ÏÉ¬¿Ü¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³°¸ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ¤È¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ë¤â¸ß¤¤¤ò»×¤¤¤ä¤ë¿¿¿´¥Þ¥Ê¡¼¤Ç¡¢Ê¿ÏÂ¤Ê¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ø¤ªµÒ¤µ¤Þ¡Ù¤ä¡ØÆ±Î½¡Ù¤Ê¤É¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¡ØÅ¹¡Ù¤ä¡Ø²ñ¼Ò¡ÙÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Á¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¤Ê¤É¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤Ê¤¤¸½¾ì¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
Q.¹â»Ô¼óÁê¤ä¡¢°ìÈÌ¼Ò²ñ¤ÇÆ¯¤¯¡È½÷À¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤Ë¸þ¤±¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡£
À¾½Ð¤µ¤ó¡Öº£²ó¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÆüËÜ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡Ø60Âå¤«¤é¤µ¤é¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Í¦µ¤¤È¸µµ¤¤òÄº¤¯½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃËÀ¼Ò²ñ¤À¤È´¶¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Áê¼ê¤ò»×¤¤¤ä¤ë¸ÀÆ°¤ä¡¢¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤Ê¤É¡È¸«¤¿ÌÜ¤Î¸«¤»Êý¡É¡¢´ðËÜ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Î½¬ÆÀ¤ÏÉ¬¿Ü¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤âÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡¢¤¿¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤Ê¤É¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¿çÌ²¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢·ò¹¯¤Ë¤âÇÛÎ¸¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î¿´¿È¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤³¤È¤â¡¢¼«¿È¤Ø¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Î°ì¤Ä¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾³§¤µ¤Þ¤´¼«°¦¤Î¾å¡¢¤´³èÌö¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×