それも運命だったのか。元広島捕手の達川光男氏は広島市出身で少年時代からカープファンだった。カープ本拠地の広島市民球場にもよく行ったそうで「うどんがおいしかった。それも楽しみだった」という。そんな中「一番好きだった選手は古葉（竹識）さん」と明かす。後に広島で、監督と選手の関係になるとは思ってもいない頃の話だが、当時は古葉氏の自宅までサインをもらいに出掛けていたという。

達川氏は広島市立牛田小学校時代に町内対抗のソフトボール大会に出場。1966年の小学5年時は捕手だったという。「希望したわけではない。嫌々ですよ。ひとりだけ5年生から（試合に）出ていたから、やれって言われてね。他は6年生だから。みんなキャッチャーをやるのを嫌がっていたんだよ」。自身が6年の時は投手だったため、5年時限定のことだが、振り返れば捕手としてはそんな形でプレーしたのが最初だった。

球技が好きで、小学校ではサッカーにも熱を入れたそうだが、同時に夢中になったのが、プロ野球・広島カープだ。「あの頃は広島でもテレビ中継は巨人戦。だから巨人ファンも多かったけど、ウチは兄貴も親父もカープファンだった。近所にも熱狂的な人がいて、カープがサヨナラ負けとか逆転負けとかしたら、『クソっ負けやがって』ってラジオを思いっ切り投げていた。1度、アパートの4階からテレビを投げた人までいましたよ」。

そんな“環境”も関係したのだろう。達川氏も自然とカープファンになっていった。「市民球場にもよく行った。親父が誰かから券をもらってバックネットから見たこともあった。昔は7回から外野を開放してくれてね。あのセンターのうどんがおいしかったんですよ。うどんを食べるのも楽しみだった。そのために（新聞配達の）バイトをしていたようなもんですよ」と笑った。そして「一番好きだったのは古葉さんでした」と語った。

「1番セカンド・古葉。足が速くて首位打者を争って…」

「1番セカンド・古葉。足が速くて（1963年に巨人の）長嶋（茂雄）さんと首位打者を争って、結局（タイトルは打率.341で）長嶋さんが取るんだけど、（リーグ2位の打率.339の）古葉さんのこともその頃からすごいなぁって思いはじめた」。サインをもらいに自宅にも行ったという。「古葉さんは私が通っていた小学校から歩いて5分くらいのところに住んでおられた。でね、古葉さんが昼過ぎに（家を）出ることは知っていたからね」。

給食を食べたあとの昼休みの時間に学校を抜け出しては、古葉邸に行っていたそうだ。「昔は校庭から出てもまぁ、関係なかったですからね。必死に走っていったよ。行ったら、古葉さんが当時CMに出ていた飲みもの（乳酸菌飲料）を奥さんがいつもくれた。『坊や、これ飲みなさい』って。古葉さんがいなくてもくれるんですよ。『明日来なさい』って。何かあれを飲みに行っていたようなもんだったなぁ」。

1977年ドラフト4位で達川氏は東洋大から広島入りするが、その時の監督が古葉氏。カープを日本一に導く名将の下で鍛えられていくが、その“縁”は、それより10年以上前から始まっていたことになる。「入団してしばらくして1軍に定着してから（監督に）その話をしたけど、あまりにいっぱい（の子どもが）行っていたから、子どもたちが来ているのは知っておられたけど、私の存在は知らなかったですよ。“飲みものをもらいました”って言ったら『そうかぁ』って……」。

“カープの思い出”はほかにもいっぱい。「外木場（義郎）さんの完全試合（1968年9月14日、大洋戦、広島市民球場）も見たし（1970年ドラフト1位の）佐伯（和司投手、広陵）、永本（裕章投手、同2位、盈進）、金城（基泰投手、同5位、此花商）の（同期高卒）三羽カラスを投げさせるというオープン戦も見に行った」などと話した達川氏だが、古葉邸“突撃”の日々はなかでも忘れられない出来事でもあるようだ。（山口真司 / Shinji Yamaguchi）